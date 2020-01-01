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В Москве открыта выставка Васи Ложкина «Изыди, вирус окаянный!»
Выставка пройдет с 13 февраля по 28 марта 2021 года в Музее современной истории России (Москва, ул. Тверская, 21)
В Санкт-Петербурге открылась Галерея Васи Ложкина
Теперь, вслед за Москвой и в Санкт-Петербурге открылась Галерея Васи Ложкина на Набережной канала Грибоедова, 15.
Петербург ждет нашествие котов Ложкина
В Санкт-Петербурге 25 сентября на набережной канала Грибоедова, 15, открывается Галерея Васи Ложкина, известного художника. Специально для этого открытия художник нарисовал серию новых картин под общим названием «Культурный Кот Петербурга».
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