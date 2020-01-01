Галерея в Москве
ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор, подъезд 17, вход с ул. Варварка, д. 3
+7 (910) 001-14-19
Время работы с 11:00 до 20:00, кроме воскресенья.
Вход свободный
ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор, подъезд 17, вход с ул. Варварка, д. 3
+7 (910) 001-14-19
Время работы с 11:00 до 20:00, кроме воскресенья.
Вход свободный
Выставка пройдет с 13 февраля по 28 марта 2021 года в Музее современной истории России (Москва, ул. Тверская, 21)
Теперь, вслед за Москвой и в Санкт-Петербурге открылась Галерея Васи Ложкина на Набережной канала Грибоедова, 15.
В Санкт-Петербурге 25 сентября на набережной канала Грибоедова, 15, открывается Галерея Васи Ложкина, известного художника. Специально для этого открытия художник нарисовал серию новых картин под общим названием «Культурный Кот Петербурга».